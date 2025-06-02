واشنطن توافق على دمج مقاتلين من الإيغور بالجيش السوري

ونقلت رويترز عن قوله، إن " وافقت على خطة القيادة السورية الجديدة لدمج آلاف المقاتلين الأجانب السابقين من المعارضة المسلحة في الجيش الوطني، شريطة أن يتم ذلك بشفافية".وقال ثلاثة مسؤولين دفاعيين سوريين إنه "بموجب الخطة، سينضم نحو 3500 مقاتل أجنبي، معظمهم من الأويغور من ودول مجاورة، إلى وحدة حديثة التأسيس، وهي الفرقة 84 من الجيش السوري، والتي ستضم سوريين أيضًا".وردًا على سؤال من رويترز في دمشق عما إذا كانت قد وافقت على دمج المقاتلين الأجانب في الجيش السوري الجديد، قال ، لدى ، والذي عُيّن مبعوثًا خاصًا لترامب إلى الشهر الماضي: "أعتقد أن هناك تفاهمًا وشفافية".وأضاف أنه من "الأفضل إبقاء المقاتلين، وكثير منهم مخلصون جدًا للإدارة السورية الجديدة، ضمن مشروع الدولة بدلًا من إقصائهم. ويُعدّ مصير الأجانب الذين انضموا إلى خلال الحرب الدائرة منذ 13 عامًا بين الجماعات المتمردة والرئيس من أكثر القضايا شائكة التي تعيق التقارب مع الغرب منذ أن أطاحت هيئة تحرير ، وهي فرع سابق لتنظيم القاعدة، بالأسد واستولت على السلطة العام الماضي".وحتى أوائل أيار على الأقل، كانت الولايات المتحدة تطالب القيادة الجديدة باستبعاد المقاتلين الأجانب من قوات الأمن بشكل عام.لكن نهج واشنطن تجاه سوريا تغير بشكل حاد منذ جولة في الشرق الأوسط الشهر الماضي.ووافق ترامب على رفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ عهد الأسد، والتقى بالرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع في ، وعيّن باراك، وهو صديق مقرب، مبعوثًا خاصًا له.وقال مصدران مقربان من لرويترز إن "الشرع وحاشيته كانوا يجادلون مع محاورين غربيين بأن جلب مقاتلين أجانب إلى الجيش سيكون أقل خطورة على الأمن من التخلي عنهم، الأمر الذي قد يدفعهم إلى فلك تنظيم القاعدة أو تنظيم داعش".