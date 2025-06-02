موجة حر استثنائية تضرب دولة عربية

ويمتد تأثير هذا المنخفض ليطال وسط البلاد، حيث سجلت عدة مدن مغربية درجات حرارة تجاوزت المعدلات الفصلية بفوارق تتراوح بين 5 و18 درجة مئوية.وبلغت الحرارة في مدينة سيدي 45.4 درجة، أي بزيادة 18 درجة عن المعدل المعتاد، وفي الرباط- سلا وصلت إلى 40.3 درجة (+16.3)، بينما سُجلت 38.5 درجة في إقليم النواصر، و34 درجة في .كما لوحظ ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة الدنيا خلال الليل، ما يؤشر على التأثير المستمر للكتلة الهوائية الساخنة.ويُعزى هذا الارتفاع الاستثنائي في درجات الحرارة، حسب ، إلى ظاهرة جوية محلية تُعرف بـ"الشركي"، وهي ناتجة عن امتداد المنخفض الصحراوي الحراري نحو شمال المملكة، مما يؤدي إلى صعود كتلة هوائية حارة وجافة من الكبرى باتجاه مختلف مناطق البلاد.وقد تأثرت بهذه الظاهرة مناطق واسعة من ، بما في ذلك بعض المناطق الساحلية، حيث زاد الإحساس بالحرارة بفعل ارتفاع نسبة الرطوبة.