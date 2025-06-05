ترامب: أوكرانيا وجهت ضربة قوية لبوتين

اعتبر الرئيس الأمريكي ، الخميس، أن أوكرانيا وجهت ضربة قوية للرئيس الروسي ، معربا عن أمله بالتوصل لاتفاق بين البلدين.

وقال في كلمة له، كان يريد السيطرة على أوكرانيا بشكل كامل، وحرب وأوكرانيا لم تكن لتندلع رئيسا".

وأضاف "أوكرانيا وجهت ضربة قوية لبوتين، ونريد أن نصل إلى صفقة وهناك أجل محدد وسنكون قاسين جدا في ما يتعلق بروسيا أو بأي ".

ولفت ترامب " قلت لبوتين إنه يجب وضع حد للمعاناة ويجب أن تكون هناك فترة هدنة"، مضيفا "أتمنى التوصل إلى اتفاق فوري للسلام بين روسيا وأوكرانيا لكن أعتقد أن القتال سيستمر لفترة".

وتابع "بوتين أبلغني أنه سيرد على الهجوم الأوكراني العنيف على الأراضي الروسية"، مشددا بالقول "سنتعامل بقسوة مع روسيا وأوكرانيا في حال عدم التوصل لاتفاق".