مواجهة كلامية بين ترامب وماسك

وقال للصحفيين في المكتب البيضاوي خلال استقباله المستشار الألماني : "إيلون وأنا جمعتنا علاقة رائعة. لا أعرف ما إذا ستبقى كذلك".وأضاف: "لقد فوجئت" بالانتقادات التي وجّهها أغنى أغنياء العالم إلى مشروع الموازنة بعد أيام من مغادرته منصبه على رأس هيئة الكفاءة الحكومية في الجمهوري.وتابع: "أنا مُحبط جدا من إيلون. لقد ساعدته كثيرا. كان على دراية بتفاصيل مشروع القانون أكثر من أي شخص هنا. لم يكن لديه أي اعتراض عليه. فجأة، واجه مشكلة، ولم تتفاقم إلا عندما علم أننا سنُخفِّض تفويض السيارات الكهربائية".وبعد دقائق قليلة من هذا التصريح، خرج ماسك ليردّ على ترامب، حيث قال في تغريدة على منصة "إكس": "كلام ترامب خاطئ، لم يُعرض عليّ هذا القانون ولو لمرة واحدة، وتم إقراره في جنح الليل بسرعة كبيرة لدرجة أن لا أحدا تقريبا في استطاع قراءته!".كما أعاد ماسك نشر تغريدة قديمة لترامب تعود إلى عام 2012، قال فيها: "لا يجوز لأي عضو في الكونغرس أن يكون مؤهلا لإعادة انتخابه إذا كانت ميزانية بلادنا غير متوازنة - العجز غير مسموح به!". وعلّق ماسك على هذه التغريدة بالقول: "أين هذا الرجل اليوم؟".والأربعاء، دعا ملياردير التكنولوجيا المواطنين الأمريكيين إلى الضغط على المشرعين لرفض ترامب الرئيسي للضرائب والإنفاق.وكتب ماسك في منشور على منصته "إكس": "اتصل بعضو ، اتصل بعضو الكونغرس. إفلاس أميركا ليس مقبولا! اجهضوا مشروع القانون".