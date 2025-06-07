مؤيدون لغزة يصبغون واجهة وزارة الدفاع الفنلندية بلون الدم

وذكرت والتلفزيون الفنلندية Yle أن نشطاء مؤيدين لفلسطين قاموا ليلا بتلطيخ واجهة المبنى بطلاء بلون الدم.وقالت الهيئة إن أحد حراس الأمن أبلغ الشرطة عن هروب رجل وامرأة من مكان الحادث، ولم يتم العثور عليهما حتى الآن. ويتم التحقيق في القضية على أنها تسبب متعمد في أضرار جسيمة للممتلكات.وبحسب Yle، فقد تبنت مجموعة النشطاء Palestine Action المسؤولية عن الحادث، وهي مجموعة تعارض الصراع في قطاع وتتعاون مع مع منتجي المعدات الدفاعية الإسرائيلية.وأوضح النشطاء أنهم استخدموا طلاء قابلا للذوبان في الماء لطلاء واجهة المبنى.