لام الذي يحظى حسابه بأكبر عدد من المتابعين في العالم، تم توقيفه في 6 حزيران في في لاس بولاية نيفادا، لفترة وجيزة لمخالفته قوانين الهجرة، حيث بقي في رغم تجاوز مدة صلاحية تأشيرته.وتشير وسائل اعلام أمريكية الى أن المؤثر الإيطالي الأصل الذي يبلغ عدد متابعيه على 162,2 مليون، وهو الأكبر على هذه المنصة، "غادر الولايات المتحدة بعد حصوله على الإذن".وعرف خابي لام بمقاطع الفيديو التي كان ينشرها بشكل صامت وتركز غالبا على إيجاد وسائل بسيطة للقيام بالاعمال اليومية ناقدا فيها الوسائل المعقدة التي يتبعها الناس للقيام بالكثير من الاعمال، وكانت تحظى مقاطعه الفيديوية بمتابعات كبيرة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.