"احتجاجات الهجرة".. حديث عن نشر "المارينز" في لوس أنجلوس

وذكر المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بحسب وكالة "رويترز"، أنه سيتم إرسال كتيبة، ولكن في الوقت الحالي، من غير المتوقع أن يتم إلى "قانون مكافحة التمرد".من جهته قال الرئيس الأميركي ، رداً على سؤال حول هذا الموضوع: "سنرى ماذا سيحدث بشأن نشر قوات المارينز في لوس أنجلوس".كما قال إنه سينشر قوات إضافية من في ولاية إذا لزم الأمر، وذلك بعد ساعات فقط من تعبيره عن دعمه لاعتقال حاكم الولاية غافين نيوسوم.ويتمحور الصراع المتصاعد بين ترامب والحاكم الديمقراطي حول احتجاجات الهجرة التي هزت لوس أنجلوس خلال مطلع الأسبوع.وساد التوتر في لوس أنجلوس الاثنين، غداة اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن على خلفية عمليات دهم تنفّذها سلطات الهجرة، وقد تعهّد حاكم كاليفورنيا رفع دعوى قضائية ضد ترامب بسبب نشره .