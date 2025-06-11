حاكم كاليفورنيا: ترامب يحاصر لوس أنجلوس عسكريا

وتأتي تصريحات الحاكم الديمقراطي بعد أن أمر بنشر ما يقرب من 5 آلاف جندي، من بينهم عناصر من ومشاة البحرية "المارينز"، في ثاني أكبر مدينة في البلاد.وتم نشر القوات في البداية لحماية المباني الاتحادية، لكنها باتت الآن تؤمن أيضا عناصر أثناء تنفيذهم لعمليات اعتقال.وقال نيوسوم إن حملة ترامب على الهجرة تجاوزت بكثير مسألة توقيف المجرمين، مشيرا إلى أن "غاسلي الصحون والبستانيين والعمال اليوميين والخياطات" هم من بين من تم احتجازهم.وأضاف أن قرار ترامب بنشر الحرس الوطني في دون موافقته يجب أن يكون بمثابة تحذير لباقي الولايات.وقال نيوسوم: "قد تكون كاليفورنيا الأولى.. لكن من الواضح أن الأمر لن يتوقف هنا"، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس.