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ترامب يثمن "اعتذار" ماسك ويشيد بتصرفه "اللطيف"
دوليات
2025-06-11 | 14:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
606 شوهد
أفاد
البيت الأبيض
، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
يقدّر اعتذار الملياردير
إيلون ماسك
، وذلك بعد ساعات فقط من إعلان الأخير عن ندمه بشأن بعض المنشورات التي شاركها عبر
وسائل التواصل الاجتماعي
الأسبوع الماضي.
وقالت المتحدثة باسم
البيت الأبيض
،
كارولين
ليفيت، خلال مؤتمر صحفي، إن الإدارة لم تتخذ أي خطوات لمراجعة العقود الحكومية المبرمة مع شركات ماسك، مؤكدة بذلك عدم وجود تغييرات على العلاقة المؤسسية بين
الحكومة الفيدرالية
ومشاريع رجل الأعمال.
ويأتي هذا التطور بعد أيام من تصاعد التوتر بين
ترامب
وماسك، والذي انعكس في تبادل التصريحات والاتهامات العلنية بين الطرفين على منصات التواصل، مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاقتصادية في البلاد.
وفي أولى حلقات بودكاست مع الكاتبة
ميرندا
ديفاين، قال ترامب: "ليست لدي مشاعر سيئة. تفاجأت مما حدث.. وأعتقد أنه يشعر بالأسف حيال ما قاله".
وعن اعتذار ماسك حول تغريداته التي هاجمت ترامب، قال الرئيس الأميركي: "أعتقد أنه كان تصرفا لطيفا جدا".
وأضاف ترامب (78 عاما): "لا ألومه، لكنني شعرت ببعض الخيبة"، في إشارة إلى انتقادات ماسك لمشروع قانون "الصفقة الأميركية الكبرى" الذي وصفه بـ"المشين والمليء بالإهدار".
وعن احتمال عودة العلاقة بينهما، قال ترامب: "ربما.. لكن الأولوية الآن هي إعادة البلاد إلى أعلى مستوى لها، وهذا هو هدفي الوحيد".
وعندما سُئل عن تصرفات ماسك الأخيرة، أجاب: "لا أعلم ما مشكلته.. ولم أفكر فيه كثيرا مؤخرا".
وكان الملياردير الأميركي
إيلون ماسك
، قد عبر عن "ندمه" لبعض التغريدات التي هاجم فيها الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، وأشعلت الجدل في
الولايات المتحدة
.
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