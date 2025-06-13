طهران تكشف عن اغتيال مسؤولين إيرانيين بينهم سلامي وباقري

أعلن التلفزيون الإيراني، فجر الجمعة، عن أنباء باغتيال مسؤولين إيرانيين بينهم القائد العام للحرس الثوري سلامي، ورئيس للقوات المسلحة الإيرانية اللواء .



وقال التلفزيون الإيراني، "أعمدة الدخان تتصاعد من المقر العام لقيادة الحرس الثوري في ، وأخبار عن اغتيال سلامي القائد العام للحرس الثوري".

وأضاف "تقارير غير مؤكدة عن اغتيال عباسي الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية"، مردفا " تقارير غير مؤكدة عن اغتيال قائد مقر خاتم التابع للقوات المسلحة اللواء ".

وتابع التلفزيون الإيراني "تقارير غير مؤكدة عن اغتيال طهرانجي "آزاد" الإسلامية".

بدورها قالت ، "تقارير تفيد باغتيال رئيس للقوات المسلحة الإيرانية اللواء ".

من جانبه، قالت وسائل إعلام إيرانية، "إصابة مستشار المرشد الإيراني في الهجوم الإسرائيلي ونقله للمستشفى في حالة حرجة".

وبدأ الجيش "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة، بقصف وسماع دوي عدة انفجارات في طهران.