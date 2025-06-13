‏ السيد الخامنئي يصدر أوامر تعيينات لمناصب مهمة

وذكرت وسائل إعلامية ان "التعيينات تضمنت:-تعيين قائدًا عامًا لقوات حرس الإسلامية.-تعيين العميد علي شادماني قائدًا لمقر "خاتم " المركزي التابع لهيئة للقوات المسلحة.-تعيين الفريق الأول الركن رئيسًا لأركان القوات المسلحة، خلفًا للشهيد .