إسرائيل تعلن اغتيال قائدي سلاح الجو التابع للحرس الثوري وقائد الدفاع الجوي الإيراني

وذكر الجيش في بيان نشرته وسائل إعلامية وتابعته ، انه "تم قتل قائد التابع للحرس الثوري الإيراني، ".واضاف "كما تم قتل مساعد شؤون العمليات للأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد إضافة الى قائد الدفاع الجوي في القوة الجوفضائية لحرس الثوري الإيراني العميد شيخيان".