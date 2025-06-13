رويترز: اغتيال 20 قائدا عسكريا إيرانيا بارزا في الهجمات الإسرائيلية

وذكرت الوكالة ان "الهجمات الإسرائيلية استهدفت 20 من القادة العسكريين الإيرانيين الكبار الهجمات الإسرائيلية على ".وكان الرئيس الايراني ان رد إيران المشروع والقوي سيجعل العدو يندم على فعلته الحمقاء.وذكرت وسائل إعلان ان من بين القادة الذين تم استهدافهم مساعد شؤون العمليات للأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد إضافة الى قائد الدفاع الجوي في القوة الجوفضائية لحرس الثوري الإيراني العميد شيخيان.