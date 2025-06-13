إيران: أمريكا ساعدت إسرائيل بالهجوم علينا وكلاهما سيدفع ثمناً باهظاً

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن شكارجي قوله إن "العدو الصهيوني والولايات المتحدة سيدفعان ثمناً غالياً"، مبيناً أن "العدوان الإسرائيلي استهدف مناطق سكنية وردنا الحتمي سيكون متناسباً".وأضاف "تم استهداف منازل عدد من قادة ومسؤولي القوات المسلحة، مؤكداً أن "العدو الإسرائيلي بمساعدة نفذ عدوانه على المناطق السكنية".وتابع العميد شكارجي: "لا ينبغي للناس أن يقلقوا على الإطلاق ولا ينبغي أن يكون هناك سبب للقلق في البلاد".من جانبها، قالت وكالة " " الإيرانية إن "ردّ على العملية الإرهابية التي نفّذها الكيان الصهيوني سيكون مختلفًا عن سابقاته، وسيقود بلا شك إلى حافة "، مبينةً أن "هذا الخطأ الذي ارتكبه نتنياهو قد يكون بمثابة بداية نهاية كيان الكيان الصهيوني".