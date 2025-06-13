الامن العام الاردني يعلن انتهاء فترات الانذار في البلاد

وذكرت الاردنية، في بيان تابعته ، أن "مديرية الامن العام اعنلت عن انتهاء فترات التي صدرت في عدد من مناطق المملكة الاردنية الهاشمية خلا الساعات الماضية.ودعت المديرية بحيب البيان، "المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة ومتابعة الارشادات الرسمية وعدم الالتفات الى الشائعات او تداول المعلومات غير المؤكدة، حرصاص على السلامة العامة".