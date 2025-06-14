الآن.. صفارات الإنذار تدوي في منطقة البحر الميت باسرائيل

ونقلت وسائل إعلامية عن الجبهة الداخلية الإسرائيلية قولها ان "صفارات الإنذار دوت في منطقة ومستوطنات بالضفة خشية تسلل مسيرة".وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي ان "هناك اشتباه باختراق مسيرة في منطقة البحر الميت وجنوب ".ودعت "السكان إلى الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية".