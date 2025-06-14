التلفزيون الإيراني: استشهاد اثنين من قادة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة

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أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم السبت 14 حزيران/ يونيو 2025، استشهاد اثنين من قادة للقوات المسلحة خلال الهجوم "الإسرائيلي" على .

وذكر التلفزيون، في خبر عاجل تابعته ، انه "خلال الهجوم الإسرائيلي على ، استشهد العميد رضا محرابي مسؤول شؤون الاستخبارات بهيئة الأركان، وكذلك استشهد العميد مسؤول العمليات في ".