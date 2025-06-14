بالفيديو.. انفجار في تبريز قبل قليل

– دولي

نشرت وسائل إعلامية، اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر فيه لحظة الانفجار الذي وقع في مدينة تبريز الإيرانية.

واظهر الفيديو تصاعد أعمدة الدخان من مكان الانفجار، دون ذكر المزيد من التفاصيل. فيما ذكرت انباء ان الهجوم استهدف مصافي تكرير النفط في تبريز.