مقتل رئيسة برلمان ولاية أمريكية زوجها بإطلاق نار "دوافعه سياسية"

كما استُهدف عضو في ولاية جون هوفمان وزوجته من قِبل الشخص نفسه، حيث أُطلق عليهما النار عدة مرات، وفقاً للحاكم، وقد خضعا لعملية جراحية وهما على قيد الحياة.وقال مسؤولون إن المشتبه به في حادثة إطلاق النار لا يزال طليقاً، بينما تتواصل التحقيقات لتحديد هويته ودوافعه.