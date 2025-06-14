سماع أصوات انفجارات في طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء السبت، بسماع أصوات انفجارات في العاصمة .





وقالت تلك الوسائل، "سماع أصوات انفجارات في العاصمة وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي".

وأضافت "تفعيل أنظمة الدفاع الجوي بمدينة أرومية شمال غربي ".

الى ذلك، لفتت ، الى "الدفاع الجوي الإيراني بدأ بالتصدي لمسيرات صغيرة في مدينة عباس جنوبي البلاد".

من جانبه، قال قائد مقر خاتم للدفاع الجوي الإيراني، "أسقطنا الساعة الأخيرة 10 أهداف جوية معادية بمختلف مناطق بلادنا".

وكانت " " شنت فجر الجمعة (13 حزيران 2025)، هجوما جويا على إيران، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية من بينها منشأة "نطنز" ومقرات للحرس الثوري في طهران وأصفهان، وردت إيران بإطلاق مُسيرات ثم موجات من الصواريخ الباليستية على "إسرائيل".