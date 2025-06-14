قصف "إسرائيلي" يستهدف مستودعات نفط في طهران

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن قصف "إسرائيلي" استهدف مستودعات نفط في العاصمة الإيرانية .

وقالت " "، إن "الطائرات الإسرائيلية شنت هجمات استهدفت مستودعات نفط في العاصمة الإيرانية".

الى ذلك، نقلت تايمز عن مسؤول بوزارة النفط الإيرانية، " هاجمت مستودع الوقود الرئيسي بطهران فوقعت انفجارات ضخمة".

بدورها، قالت ، إن "الدفاعات الجوية تتصدى للمسيرات الإسرائيلية في أجواء ".



ويأتي الهجوم بالتزامن مع ضربة إيرانية استهدفت مناطق وسط وشمال "إسرائيل"، أسفر عن اندلاع حريق في منشأة استراتيجية في مدينة .



وذكرت وسائل إعلام إيرانية أنه "بالتزامن مع انطلاق الضربات الصاروخية سمع دوي انفجارات هزت غرب وشمال العاصمة طهران".