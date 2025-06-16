واشنطن تنقل مدمرة صواريخ إلى شرق المتوسط

وقال المسؤول الأمريكي، " نقلت مدمرة الصواريخ من أوروبا إلى شرق المتوسط".

وأضاف "مدمرة الصواريخ توماس هنتر تساهم في الدفاع عن ضد الصواريخ الباليستية الإيرانية"، لافتا "نحرك مزيدا من سفن البحرية الأمريكية إلى شرق المتوسط للدفاع عن إسرائيل".

وكشف المسؤول الأمريكي، أن "البنتاغون يبحث إرسال تعزيزات إضافية إلى الشرق الأوسط لكن القرار لم يتخذ بعد"، مضيفا "إسرائيل فرضت سيطرتها الجوية على غرب بما فيه العاصمة ".