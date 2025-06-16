هذا ما قالته مذيعة التلفزيون الإيراني أثناء تعرضه للقصف

وقبل أن يقصف الإسرائيلي الاستوديو، قالت إمامي: "ما رأيتموه وما سمعتموه هو صدى صوت الوطن الطاهر، عدو الحق والعدل. الصور التي بُثت من مكان متضرر، مليء بالغبار".وبعد دقائق قليلة من الانفجار، استؤنف البث وعاد المذيعون إلى الاستوديو. وغطى صحفي إيراني الحدث من أمام مبنى والتلفزيون المُهاجم في ، وكانت النيران لا تزال مشتعلة في المبنى خلفه.وأشار الإسرائيلي ، إلى الهجوم على مبنى التلفزيون الرسمي، قائلا إن "هيئة البث الدعائي والتحريضي للنظام الإيراني تعرضت لهجوم من الجيش الإسرائيلي بعد إجلاء واسع النطاق لسكان المنطقة".