إيطاليا: المفاوضات النووية بين امريكا وإيران يجب استئنافها فوراً

وقال تاجاني خلال اجتماع طارئ لوزراء خارجية ، وتابعته ، إن "موقف يؤكد على منع تصعيد التوترات في منطقة الشرق الأوسط"، معبراً عن "دعم للجهود التي تبذلها عُمان للحفاظ على قنوات الحوار بين وإيران".ودعا الى ان "يتم استئناف المفاوضات النووية بين امريكا وإيران فوراً".وأضاف انه "على الاتحاد الأوروبي أن يتخذ خطوات حاسمة لتقريب المنطقة من حل سياسي، وأن يرسّخ مكانته كلاعب فعّال على الساحة الدولية"، مشدداً على" ضرورة التوصل إلى وقفٍ فوريٍ لإطلاق النار في قطاع ".وطالب وزير الخارجية الإيطالي بضمان وصول المساعدات الإنسانية بالكامل إلى قطاع غزة"، مشيراً إلى "جهود تقديم الغذاء والدواء ضمن برنامج "الغذاء من أجل غزة".