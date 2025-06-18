سماع أصوات انفجارات في الأهواز

أفادت وسائل إعلام إيرانية، فجر الأربعاء، بسماع أصوات انفجارات في الأهواز جنوبي البلاد.​

وقالت تلك الوسائل، سماع أصوات انفجارات ضخمة في منطقتي كيانبارس وكيان آباد في الأهواز".

وكان الجيش الإسرائيلي أفاد في بيان فجر اليوم الأربعاء، بأن بدأ الآن موجة من الهجمات في ، فيما ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الدفاعات الجوية تتصدى للأهداف.

وذكرت وكالة "مهر" أن الدفاعات الجوية الإيرانية تتصدى لأهداف إسرائيلية في سماء طهران. فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بتفعيل الدفاعات الجوية في منطقة مدينة مشهد شمال شرق البلاد.

وكانت " " شنت فجر الجمعة (13 حزيران 2025)، هجوما جويا على ، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية من بينها منشأة "نطنز" ومقرات للحرس الثوري في طهران وأصفهان، وردت إيران بإطلاق مُسيرات ثم موجات من الصواريخ الباليستية على "إسرائيل".