جون ثون يتحدث عن البرنامج النووي الإيراني

اعتبر زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ جون ثون، الأربعاء، أن تفكيك البرنامج النووي الإيراني يمكن أن يتم دبلوماسيا أو بالقوة.

وقال ثون بحسب " نيوز"، "لا أرغب أن يتدخل مباشرة في صراع وإيران".

وأضاف "تفكيك البرنامج النووي الإيراني يمكن أن يتم إما دبلوماسيا طوعيا أو بالقوة".

وكان السيناتور الجمهوري تيم شيهي اعتبر، الأربعاء، أنه يمكن لإيران وقف الحرب غدا بالتخلي عن برنامجها النووي.

ومنذ فجر الجمعة (13 حزيران 2025) تعيش المنطقة تصعيداً خطيراً، بعد إن أقدمت "إسرائيل" على شن غارات جوية على ، استهدفت خلالها قادة بارزين وعلماء نوويين ومحطات نووية، لترد بساعات، بمئات الصواريخ التي استهدفت عمق تل أبيب.