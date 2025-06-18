ترامب: أجريت أمس محادثة هاتفية مع بوتين

وقال في حديث مع الصحافيين في : "تحدثتُ معه (بوتين) أمس، وقد عرضَ الوساطة (مع إيران)، وأنا قلتُ: فلنبدأ بالوساطة مع (وأوكرانيا) أولا، ويمكنكَ أن تُفكر في هذا (الوضع حول إيران) لاحقا".وأكد الرئيس الامريكي لشبكة "إيه بي سي" في 15 حزيران، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، أنه منفتح على أن يعمل وسيطا في الصراع الإسرائيلي الإيراني".وشنّ الجيش الإسرائيلي فجر يوم الجمعة الماضية عملية واسعة النطاق أُطلق عليها اسم "الأسد الصاعد"، حيث قصف أهدافا عسكرية ومواقع للبرنامج النووي الإيراني.وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن تنفذ عملية "الوعد 3" ردا على الضربات الإسرائيلية.