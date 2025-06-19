الصحة الإسرائيلية: دخول 271 شخصاً للمستشفيات بعد الضربات الإيرانية اليوم

وجاء في بيان نشرته الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "وصل صباح اليوم 271 مصابا إلى المستشفيات في المدن الإسرائيلية".وأضاف: "4 من المصابين في حالة خطيرة، و16 منهم في حالة متوسطة، و220 في حالة طفيفة، و24 منهم مصابين بحالة ذعر، و7 يخضعون للتقييم الطبي ولم تحدد حالتهم بعد".وتابع البيان: "نتيجة للسقوط في مستشفى سوروكا، أصيب 71 شخصا بجروح، وشخص واحد بحالة ذعر. معظم المصابين بجروح طفيفة أصيبوا أثناء توجههم إلى المنطقة المحمية".يذكر أن مستشفى سوروكا هو أحد المستشفيات الأساسية التي تعالج الجنود الإسرائيليين الذين يصابون في قطاع .وأصاب صاروخ إيراني المستشفى صباح اليوم الخميس، وذلك ضمن هجوم صاروخ إيراني أصاب مناطق مختلفة في .وكان سبق الهجوم الإيراني تعرض منطقة المفاعل النووي الإيراني IR-40 القريب من أراك، لغارات جوية إسرائيلية.ويأتي ذلك بعد ساعات فقط من نشر الجيش الإسرائيلي تحذيرا باللغة الفارسية، يدعو فيه السكان لإخلاء المنطقة المحيطة بالمنشأة.