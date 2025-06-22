مصدر إيراني: نقل معظم اليورانيوم عالي التخصيب بفوردو إلى مكان غير معلن قبل الهجوم الأمريكي

ونقلت وسائل إعلام عن المصدر: "نقل معظم اليورانيوم عالي التخصيب بفوردو إلى مكان غير معلن قبل الهجوم الأمريكي".وأضاف "تم تقليص عدد العاملين في موقع فوردو إلى الحد الأدنى".وبعث رئيس في رسالة لمدير جاء فيها: "نطالب بتحقيق في الهجوم على منشآتنا".من جهته، دعا رئيس الإيرانية رئيس رفائيل غروسي لإدانة الضربات الأمريكية والكف عن التقاعس.وأكد رئيس الذرية الإيرانية لغروسي أن " ستدافع عن حقوقها السيادية".