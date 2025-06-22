قتلى وجرحى بانفجار داخل كنيسة شرقي دمشق

وقالت وسائل الإعلام إن "دوي انفجار سمع في منطقة الدويلعة بالجهة الشرقية من العاصمة السورية دمشق".وأضافت أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار وقع داخل كنيسة مار الياس، ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة آخرين كحصيلة أولية".