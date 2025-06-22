عراقجي من موسكو: سنجري مناقشات جادة ومهمة مع بوتين

أعلن ، الاثنين، أنه سيجري مناقشات جادة ومهمة مع الرئيس الروسي .





وأضاف "في ظل الظروف بالمنطقة من الضروري أن تكون المشاورات مع روسيا أكثر دقة وجدية وتقاربا"، مردفا " سنجري مناقشات جادة ومهمة مع وأنا متأكد من أنها ستكون في مصلحة البلدين". وقال عراقجي لدى وصوله إلى ، "سنجري مناقشات ومشاورات أكثر جدية مع ".وأضاف "في ظل الظروف بالمنطقة من الضروري أن تكون المشاورات مع روسيا أكثر دقة وجدية وتقاربا"، مردفا "