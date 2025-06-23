أول تعليق للحرس الثوري الإيراني بعد قصف قاعدة "العديد"

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الاثنين، عن استهداف قاعدة العديد الأمريكية في قطر بهجوم صاروخي مدمر.

وقال الحرس في بيان، " أيها الشعب الإيراني النبيل والصامد! في أعقاب العدوان العسكري السافر للنظام الأمريكي المجرم على المنشآت النووية السلمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، والانتهاك الصارخ للقانون الدولي، وبتخطيط من وقيادة المقر المركزي لخاتم (عليه السلام)، استهدف "حرس الإسلامية" برمزه المقدس، (عليه السلام)، قاعدة العديد في قطر بهجوم صاروخي مدمر وقوي ضمن عملية "بشارة الفتح".

وأضاف البيان "تُعد هذه القاعدة مقرًا لسلاح الجو وأكبر رصيد استراتيجي للجيش الأمريكي الإرهابي في منطقة "، مشيرا الى أن "رسالة العمل الحاسم الذي قام به أبناء الأمة في القوات المسلحة واضحة وصريحة للبيت الأبيض وحلفائه إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالاعتماد على الله تعالى وعلى الشعب الإيراني الإسلامي المؤمن والعظيم، لن تترك أي اعتداء على سلامة أراضيها وسيادتها وأمنها الوطني دون رد تحت أي ظرف من الظروف".



وتابع البيان "مع عدوان العدو الأمريكي، اتضح للجميع أن شر الصهاينة امتدادٌ للمخطط الأمريكي. وعليه، نود تذكيركم بأن القواعد الأمريكية والأهداف العسكرية المتنقلة في المنطقة ليست نقطة قوة في هذا ، بل هي نقطة ضعف رئيسية وشوكة في خاصرة هذا النظام المُولع بالحروب".

‌‏وكانت وسائل إعلام إيرانية أعلنت، مساء اليوم الاثنين، بداية الرد على أميركا بضرب قاعدة العديد في قطر وقواعد في .