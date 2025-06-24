بعد ضربة إيران.. حراك أمريكي لتقييد صلاحيات ترامب العسكرية

ويمتلك الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه ، الأغلبية في كل من ومجلس الشيوخ، ما يجعل من غير المرجّح تمرير أي قرار يُقيّد تصرفات الرئيس في المجلسين معا.وقد استهدفت ، يوم الإثنين، في قطر، في خطوة انتقامية. ويمثل التصعيد العسكري بين وإيران، والذي بدأ في 13 يونيو حين شنّت إسرائيل هجومًا على خصمها الإقليمي، عامل توتر إضافي في منطقة تعيش أصلًا حالة من الغليان منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023.وجاء البيان المشترك للنواب الديمقراطيين جيم هايمز، وغريغوري ميكس، وآدم سميث، في وقت متأخر من مساء الإثنين، وذلك بعد ساعات من إعلان ترامب عبر عن توصل إسرائيل وإيران إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.وقال النواب في بيانهم: "يجب ألّا يُسمح للرئيس ترامب ببدء حرب مع إيران أو أي دون موافقة "، مضيفين أن ترامب أمر بتنفيذ الضربات "من دون أي تشاور فعلي أو تفويض من الكونغرس".وقد دعا بعض أعضاء الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري إلى تقييد استخدام ترامب للقوة العسكرية في إيران، ومنع انخراط في هذا الصراع. وأكّد العديد من النواب الديمقراطيين أن ما أقدم عليه ترامب غير دستوري، مشيرين إلى أن صلاحية إعلان الحرب تعود حصريًا إلى الكونغرس.وفي المقابل، قال رئيس مجلس النواب، مايك ، في وقت سابق من يوم الإثنين، إن الوقت غير مناسب لمناقشة قرار يتعلق بصلاحيات الحرب.ويؤكّد حلفاء ترامب أن لديه السلطة لاتخاذ إجراءات أحادية ضد إيران بهدف إزالة ما وصفوه بـ"التهديد النووي المحتمل" الذي تمثله .لكن النواب الديمقراطيين قالوا إن تحركات الرئيس الأمريكي تجاوزت هذا الإطار المحدود.وأشاروا إلى أن "الرئيس نشر على وسائل التواصل الاجتماعي تصريحات تتعلق بتغيير النظام، وهو ما يُقوّض أي ادعاء بأن هذه العملية كانت محدودة ومصمّمة فقط لإزالة تهديد نووي"، في إشارة إلى منشور يوم الأحد ألمح فيه ترامب إلى إمكانية الإطاحة بالحكومة الإيرانية.وأضاف النواب: "لم يحدث أي نقاش مدروس أو تخطيط دقيق في هذا الشأن، فالأفعال الجادة تتطلب نقاشا جديا، لا قرارات اندفاعية من ".بينما تؤكد إيران أن برنامجها النووي سلمي، وهي دولة موقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، في حين أن إسرائيل ليست طرفًا في هذه المعاهدة.