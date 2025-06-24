إيران تؤكد: الهجمات الأخيرة لم تؤثر على استمرارية البرنامج النووي

وقال إسلامي في تصريحات رسمية: "لقد اتخذنا التدابير اللازمة، ونقوم حاليًا بتقييم الأضرار التي لحقت ببعض المنشآت"، مضيفًا: "كانت لدينا ترتيبات مسبقة لإعادة الإعمار، ونحن مصممون على ألا تحدث أي وقفة في مسار الصناعة النووية".يأتي هذا التصريح وسط تقارير عن استهداف بعض المواقع النووية الإيرانية في الهجمات الأخيرة، فيما تسعى إلى التأكيد على استمرار برنامجها دون تأثر بالأحداث الأمنية الجارية.وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن، أنّ وإسرائيل وافقتا على "وقف تام لإطلاق النار" بدأ قرابة الساعة الرابعة من فجر الثلاثاء بتوقيت غرينتش؛ ما سيضع "نهاية رسمية" لحرب استمرت 12 يومًا بين البلدين.وكتب على منصّته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" أنّه "تمّ الاتفاق بشكل تامّ بين وإيران على وقف شامل وكامل لإطلاق النار".