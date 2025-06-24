‏الداخلية السورية: الانتحاريان اللذان هاجما كنيسة مار الياس وحاولا استهداف السيدة زينب قدما من البادية

وقال المتحدث باسم ، البابا، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن العملية جاءت بعد متابعة أمنية دقيقة، استناداً إلى معلومات أولية وبتنسيق مشترك مع جهاز الاستخبارات العامة، مشيرًا إلى أنه تم القبض على أحد أفراد الخلية، والذي أدلى لاحقاً باعترافات قادت إلى كشف جميع أوكار المجموعة الإرهابية.وأكد البابا أن “التحقيقات مع الموقوف كشفت عن أماكن وجود بقية أفراد الخلية، وتمت مداهمتها جميعاً، حيث أُلقي القبض على العناصر المتورطة وصودرت كميات من الأسلحة والمتفجرات كانت معدة لتنفيذ هجمات جديدة”.وأوضح أن زعيم الخلية المعتقل كشف خلال استجوابه عن أربعة مقار سرية كانت تُستخدم من قبل التنظيم لتنفيذ عمليات وتحريك عناصره.