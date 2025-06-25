هزت الرأي العام.. سرقة ملايين الدولارات والمجوهرات من شركة رجل أعمال معروف

وأشار المصدر إلى أن الجناة تمكنوا من سرقة مبالغ مالية كبيرة كانت محفوظة داخل قاصة الشركة، موضحا أنه تم فتح تحقيق في الحادثة للوقوف على ملابساتها.وبحسب ما نقلت وسائل إعلامية، فقد قدرت مصادر مطلعة المبالغ المسروقة بملايين الدولارات، إضافة إلى مجوهرات ثمينة وألماس.وأثارت هذه الحادثة ضجة كبيرة في ، حيث قال نشطاء على مواقع التواصل إن الشركة تعود لرجل الأعمال ، واستغرب آخرون إبقاء كمية كبيرة من الأموال والمجوهرات داخل مبنى الشركة.وقال أحدهم معلقا: "شركة طلال أبو والله يعوضه"، وأضاف آخر: "معقول هذا الحكي.. ملايين الدولارات ومجوهرات يتم تركهم في شركة"، فيما تضامن آخرون مع صاحب الأموال متمنين "عودة الحق لأصحابه".