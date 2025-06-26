"أمر غير منطقي".. الأونروا: المساعدات بغزة توزع عبر أربع نقاط فقط

وشددت الوكالة في إفادة صحفية على ضرورة العودة إلى آليات ومؤسسات المعتمدة لتوزيع المساعدات داخل القطاع.وأوضحت أن أكثر من 3000 شاحنة محمّلة بالمساعدات الإنسانية لا تزال تنتظر عند حدود ، في ظل استمرار التحديات اللوجستية والقيود المفروضة على عمليات الإغاثة.هذا ودانت "الأونروا" الاستهانة بحياة الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرة إلى أن "إطلاق النار وقتل المحتاجين للمساعدات والجوعى أصبح أمرا روتينيا أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء، في ظل وجود نظام توزيع تسيطر عليه شركة مكوّنة من مرتزقة".وأكدت، أن "مئات الأشخاص قتلوا منذ بدء عمل ما أسمته "مؤسسة إذلال غزة" قبل أكثر من ثلاثة أسابيع، ووصفت النظام الحالي لتوزيع المساعدات بأنه "بائس، بدائي، وقاتل"، يستخدم الأكاذيب والخداع والقسوة لإلحاق الأذى بالناس تحت العمل الإنساني".وشددت الأونروا على أن "استدراج الجوعى إلى حتفهم يمثل جريمة حرب تستوجب محاسبة المسؤولين عنها"، معتبرة أن "هذا الوضع يشكل وصمة عار في الجمعي".ودعت الوكالة إلى "إعادة الالتزام بالمبادئ الإنسانية، وتوفير البيئة الملائمة للخبراء لتقديم المساعدة الإنسانية باحترام وكرامة، بعيدًا عن الممارسات التعسفية التي تزيد من معاناة السكان".