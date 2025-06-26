الدفاع الامريكية: لم تصلنا معلومات بنقل مواد من منشأة فوردو قبل هجومنا

وقال هيغسيث في مؤتمر صحفي، إن "ما فشل في إنجازه رؤساء سابقون بشأن رفع الإنفاق الدفاعي للنيتو أنجزه الرئيس ، وبفضل العمل العسكري الحازم في وفر الرئيس ترامب الظروف لوقف الحرب".وتابع، أن "الإعلام يبحث عن فضيحة ويتجاهل الإنجازات ويستهدف الرئيس ترامب"، مشيرا الى انه "تم تسريب التقرير الاستخباراتي لأن هناك من يريد تصوير الضربة في إيران على أنها فاشلة".ولفت الى ان "معلومات سي آي إيه تؤكد أن ضرباتنا في إيران أخرت برنامجها النووي لسنوات، والرئيس ترامب قضى على القدرات النووية لإيران ووفر الفرصة المناسبة للتوصل إلى سلام".وأكمل، أن "التقرير الأولي الذي سربته وسائل الإعلام يقول إن هناك نقصا بالمعلومات ويقوم على افتراضات، ووسائل الإعلام تأمل لو كانت الضربات غير ناجحة لمجرد استهداف الرئيس ترامب سياسيا".وأختتم حديثه بأنه "لم تصلنا أي معلومات استخباراتية بشأن نقل مواد من منشأة فوردو قبل هجومنا".