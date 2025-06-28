هجوم انتحاري لطالبان يوقع 42 شخصا بين قتيل وجريح شمال غرب البلاد

وقال مسؤول حكومي محلي في منطقة شمال وزيرستان بإقليم بختونخوا، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له بالتحدث إلى وسائل الإعلام: "صدم انتحاري بسيارة مفخخة قافلة عسكرية، أسفر الانفجار عن مقتل 13 جنديا وإصابة 10 من أفراد الجيش و19 مدنيا".وقال ضابط شرطة في المنطقة لوكالة "فرانس برس": "تسبب الانفجار أيضا في انهيار سقفي منزلين، مما أدى إلى إصابة ستة أطفال".وأضاف مسؤول إداري أن حالة جنود أربعة مصابين حرجة.وتبنى الهجوم الانتحاري لجماعة " " المسلحة، وهي فصيل تابع لحركة " " .وشهدت باكستان تصاعدا حادا في أعمال العنف في مناطقها المحاذية لأفغانستان منذ عودة "طالبان" إلى السلطة في عام 2021، حيث اتهمت إسلام آباد جارتها الغربية بالسماح باستخدام أراضيها لشن هجمات ضد باكستان، وهو ما تنفيه "طالبان".ووفقا لإحصاء أجرته وكالة "فرانس برس"، قتل نحو 290 شخصا، معظمهم من مسؤولي الأمن، في هجمات منذ بداية العام على يد جماعات مسلحة تقاتل الحكومة في كل من خيبر بختونخوا وبلوشستان.