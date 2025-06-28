إعلان غامض لمطعم يثير مخاوف وجدل

وبدأت القصة عندما شوهدت ملصقات على جدران عامة في المدينة، تحمل عبارة "كل الطرق تؤدي إلى "، دون تفاصيل أخرى تكشف عن كونها ملصقات إعلانية.وأثار وضع بعض تلك الملصقات، في حي حلبي يقطنه كثير من السكان المسيحيين، تفسيرات متباينة ومخاوف بسبب رصد شابين يضعان الملصقات على جدار في ، في ساعة متأخرة من الليل.واعتبر مدونون سوريون أن الملصقات موجهة للسكان المسيحيين، وتشكل تهديدًا لهم وتطلب منهم مغادرة نحو روما، وقال فريق آخر إن الملصق ربما يمثل فصيلًا مسلحًا، وطلب آخرون من السلطات فتح تحقيق حول الملصقات.وظلت التفسيرات المتباينة لتلك الملصقات تنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي التي ينشط فيها السوريون بشكل لافت في الأشهر الأخيرة، لا سيما " "، قبل أن يتضح أنها إعلان لمطعم سيفتتح في المدينة ويحمل اسم "روما".