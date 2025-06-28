لبنان.. ثلاثة شهداء بغارتين "إسرائيليتين" جنوب البلاد

أعلنت ، السبت، عن استشهاد ثلاثة أشخاص بغارتين "إسرائيليتين" على بلدتين جنوب البلاد.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، "ثلاثة شهداء ومصابان في غارتين بمسيرتين إسرائيليتين على بلدتين في جنوب البلاد".

يشار الى أنه في 27 تشرين الثاني 2024 دخل حيز التنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار في ، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين "الجيش الإسرائيلي" وحزب الله اللبناني بسبب إسناد الأخير لجبهة بعد عملية طوفان الأقصى في تشرين الأول 2023.