إلغاء 400 رحلة جوية في أتلانتا بسبب الطقس

ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن قرابة 400 رحلة ألغيت يوم السبت في مطار هارتسفيلد-جاكسون الدولي بمدينة أتلانتا بسبب الأحوال الجوية السيئة.

ونقلت الشبكة في بيان: "ألغيت قرابة 400 رحلة يوم السبت من وإلى مطار هارتسفيلد-جاكسون الدولي بأتلانتا بسبب الأحوال الجوية القاسية وسقوط البرد ليلا".