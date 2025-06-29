من اليوم.. حظر التدخين في الشواطئ والحدائق العامة في فرنسا

كما يشمل الحظر مناطق انتظار الحافلات والمحيط المباشر للمكتبات والمسابح والمدارس، حيث يطبق القانون بعد 24 ساعة فقط من نشره في يوم السبت.وجاء توقيت التنفيذ قبل أسبوع من بدء العطلة المدرسية لضمان حماية فورية للأطفال من التعرض للدخان في الأماكن العامة.لكن القرار استثنى المدرجات الخارجية للمقاهي والمطاعم، ما أثار استياء نشطاء مكافحة التبغ الذين أبدوا امتعاضهم أيضا من عدم شمول الحظر للسجائر الإلكترونية.وكان من المقرر أصلا تطبيق الإجراءات يوم الثلاثاء، لكن النشر المبكر في الجريدة الرسمية عجل بتنفيذها اليوم الأحد.كما يحظر القانون التدخين ضمن دائرة نصف قطرها 10 أمتار حول المدارس والمسابح والمكتبات وغيرها من الأماكن التي يرتادها .وأعلنت عن نيتها الكشف قريبا عن اللافتات الرسمية التي ستستخدم للإشارة للمناطق المحظور التدخين فيها، مع فرض غرامات تتراوح بين 135 و700 يورو على المخالفين.وأكدت فوتران، وزيرة والأسرة، أن "الأماكن المخصصة للأطفال مثل والشواطئ والمدارس يجب أن تبقى خالية من التدخين"، معتبرة هذه الخطوة جزءا من خطة تحقيق "جيل خالٍ من التبغ" بحلول 2032.من جهته، وصف إيف مارتينيه، رئيس لمكافحة التدخين، الإجراء بأنه "خطوة إيجابية لكنها غير كافية"، مشيرا إلى أن الأطفال يتواجدون أيضا في مدرجات المقاهي التي ظلت مستثناة من الحظر.كما أعرب عن قلقه من استمرار السماح بالسجائر الإلكترونية التي تستهدف الشباب بنكهاتها الجذابة. في المقابل، رأى ديلفو من اتحاد الحرف الفندقية أن حظر التدخين في المدرجات سيؤدي فقط إلى نقل المشكلة للمناطق المجاورة، بينما أكد فرانك ترويه من اتحاد المطاعم الفرنسية أن المدرجات تظل أماكن للتعايش بين المدخنين وغير المدخنين.وتظهر الإحصاءات الرسمية أن التدخين السلبي يتسبب سنويا في 3000-5000 حالة وفاة بفرنسا، بينما تشير بيانات الهيئة الفرنسية لمكافحة الإدمان إلى انخفاض معدلات التدخين لأدنى مستوياتها منذ عام 2000، حيث بلغت نسبة المدخنين اليوميين بين البالغين أقل من 25% عام 2023.يذكر أن التدخين يتسبب في 75 ألف وفاة سنويا، بتكلفة اجتماعية تقدر بـ156 مليار يورو تشمل الخسائر البشرية والإنتاجية وتكاليف الرعاية الصحية. وفي استطلاع رأي حديث، أيد 62% من الفرنسيين فرض حظر شامل على التدخين في الأماكن العامة، بحسب " ".