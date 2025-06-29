تحديد موعد لقاء بوتين وترامب

أكد مساعد الرئيس الروسي أوشاكوف، أن الاحتفال بالذكرى السنوية الـ80 للأمم المتحدة في أكتوبر، قد يكون سببا وجيها لعقد اجتماع محتمل بين الرئيسين الروسي والأميركي .



وقال أوشاكوف بحسب قناة " 1"، تعليقا على توقيت لقاء محتمل بين وترامب: "قد يحدث هذا في أي لحظة".

وأضاف: "أعلم أنني وزملائي الصينيين ندرس إمكانية الاحتفال بهذه الذكرى (الذكرى الثمانين للأمم المتحدة) بشكل خاص ورسمي خلال زيارتنا المقبلة للصين".



ووفقا للمساعد الرئاسي، من المتوقع أن تتم زيارة بوتين للصين في الفترة من 31 أغسطس إلى 3 سبتمبر.



وردا على سؤال حول ما إذا كانت ذكرى تأسيس يمكن أن تصبح سببا للقاء محتمل بين بوتين وترامب أجاب: "سبب وجيه، نعم. لماذا لا؟"، وأشار أوشاكوف إلى أن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا من مستمرة بشكل جزئي.



وأكد أن روسيا أجرت حوارا مع السابق عبر قنوات مختلفة، لكن لهجتها كانت مختلفة نذاك، على عكس الحوار مع فريق .