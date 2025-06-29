تحديد موعد لقاء بوتين وترامب

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
05:00 PM
الى
06:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
البصرة.. مطالبة بإجراءات عاجلة قبل حلول "كارثة انسانية"
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-531730-638868143923222887.jpg
تحديد موعد لقاء بوتين وترامب
دوليات
2025-06-29 | 13:19
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
150 شوهد
أكد مساعد الرئيس الروسي
يوري
أوشاكوف، أن الاحتفال بالذكرى السنوية الـ80 للأمم المتحدة في أكتوبر، قد يكون سببا وجيها لعقد اجتماع محتمل بين الرئيسين الروسي
فلاديمير بوتين
والأميركي
دونالد ترامب
.
وقال أوشاكوف بحسب قناة "
روسيا
1"، تعليقا على توقيت لقاء محتمل بين
بوتين
وترامب: "قد يحدث هذا في أي لحظة".
وأضاف: "أعلم أنني وزملائي الصينيين ندرس إمكانية الاحتفال بهذه الذكرى (الذكرى الثمانين للأمم المتحدة) بشكل خاص ورسمي خلال زيارتنا المقبلة للصين".
ووفقا للمساعد الرئاسي، من المتوقع أن تتم زيارة بوتين للصين في الفترة من 31 أغسطس إلى 3 سبتمبر.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت ذكرى تأسيس
الأمم المتحدة
يمكن أن تصبح سببا للقاء محتمل بين بوتين وترامب أجاب: "سبب وجيه، نعم. لماذا لا؟"، وأشار أوشاكوف إلى أن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا من
الولايات المتحدة
مستمرة بشكل جزئي.
وأكد أن روسيا أجرت حوارا مع
إدارة الرئيس الأميركي
السابق
جو بايدن
عبر قنوات مختلفة، لكن لهجتها كانت مختلفة نذاك، على عكس الحوار مع فريق
دونالد ترامب
.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
روسيا: لقاء بوتين وترامب "قد يحدث في أي لحظة"
07:52 | 2025-06-29
بوتين وترامب يبحثان توترات الشرق الأوسط
13:28 | 2025-06-14
اقتراح تركي بعقد قمة تجمع بوتين وزيلينسكي وترامب
16:32 | 2025-06-02
الكرملين يتحدث عن قمة بوتين وترامب: يجب أن تكون مثمرة
13:39 | 2025-04-23
ترامب
بوتين
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تعرف على أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
31.52%
03:45 | 2025-06-28
تعرف على أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:45 | 2025-06-28
تفاصيل جديدة بشأن تمليك الأراضي الزراعية لساكنيها.. اليكم التعليمات
محليات
25.02%
04:41 | 2025-06-28
تفاصيل جديدة بشأن تمليك الأراضي الزراعية لساكنيها.. اليكم التعليمات
04:41 | 2025-06-28
بالصور والفيديو.. أهالي مجمع ميسان يقررون بيع منازلهم بعد خداعهم
ترندات
23.03%
05:00 | 2025-06-28
بالصور والفيديو.. أهالي مجمع ميسان يقررون بيع منازلهم بعد خداعهم
05:00 | 2025-06-28
هزة ارضية في العراق
محليات
20.43%
06:33 | 2025-06-28
هزة ارضية في العراق
06:33 | 2025-06-28
المزيد
أحدث الحلقات
Live Talk
المهرجانات... حفلات فقط أم مشاريع وعي فني؟ - الحلقة ٦١ | 2025
10:30 | 2025-06-29
Live Talk
المهرجانات... حفلات فقط أم مشاريع وعي فني؟ - الحلقة ٦١ | 2025
10:30 | 2025-06-29
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - الحلقة ٦٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-29
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - الحلقة ٦٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-29
عشرين
ايـ.ران والكيان.. إطـ.لاق النار الهش مهدد بالانهيار - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-28
عشرين
ايـ.ران والكيان.. إطـ.لاق النار الهش مهدد بالانهيار - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-28
رحال
عمق الجمال المنسي في هور الحمّار الشرقي - الحلقة ٨ | الموسم 6
14:30 | 2025-06-28
رحال
عمق الجمال المنسي في هور الحمّار الشرقي - الحلقة ٨ | الموسم 6
14:30 | 2025-06-28
العراق في دقيقة
28-06-2025 | 2025
13:00 | 2025-06-28
العراق في دقيقة
28-06-2025 | 2025
13:00 | 2025-06-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-28
Biotic
التخلّص من الكرش - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-06-27
Biotic
التخلّص من الكرش - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-06-27
حصاد السومرية
حـ.رب تغير الخرائط.. ثقل الصدر يطأ الشارع من جديد - حلقة ١٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-27
حصاد السومرية
حـ.رب تغير الخرائط.. ثقل الصدر يطأ الشارع من جديد - حلقة ١٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-27
Celebrity
الممثل القدير مجيد عبد الواحد - الحلقة ١١ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-26
Celebrity
الممثل القدير مجيد عبد الواحد - الحلقة ١١ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-26
مايك السومرية
د.ندى الجبوري، نائب سابق - الحلقة ١١ | season 1
15:00 | 2025-06-26
مايك السومرية
د.ندى الجبوري، نائب سابق - الحلقة ١١ | season 1
15:00 | 2025-06-26
الأكثر مشاهدة
Live Talk
المهرجانات... حفلات فقط أم مشاريع وعي فني؟ - الحلقة ٦١ | 2025
10:30 | 2025-06-29
Live Talk
المهرجانات... حفلات فقط أم مشاريع وعي فني؟ - الحلقة ٦١ | 2025
10:30 | 2025-06-29
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - الحلقة ٦٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-29
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - الحلقة ٦٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-29
عشرين
ايـ.ران والكيان.. إطـ.لاق النار الهش مهدد بالانهيار - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-28
عشرين
ايـ.ران والكيان.. إطـ.لاق النار الهش مهدد بالانهيار - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-28
رحال
عمق الجمال المنسي في هور الحمّار الشرقي - الحلقة ٨ | الموسم 6
14:30 | 2025-06-28
رحال
عمق الجمال المنسي في هور الحمّار الشرقي - الحلقة ٨ | الموسم 6
14:30 | 2025-06-28
العراق في دقيقة
28-06-2025 | 2025
13:00 | 2025-06-28
العراق في دقيقة
28-06-2025 | 2025
13:00 | 2025-06-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-28
Biotic
التخلّص من الكرش - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-06-27
Biotic
التخلّص من الكرش - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-06-27
حصاد السومرية
حـ.رب تغير الخرائط.. ثقل الصدر يطأ الشارع من جديد - حلقة ١٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-27
حصاد السومرية
حـ.رب تغير الخرائط.. ثقل الصدر يطأ الشارع من جديد - حلقة ١٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-27
Celebrity
الممثل القدير مجيد عبد الواحد - الحلقة ١١ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-26
Celebrity
الممثل القدير مجيد عبد الواحد - الحلقة ١١ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-26
مايك السومرية
د.ندى الجبوري، نائب سابق - الحلقة ١١ | season 1
15:00 | 2025-06-26
مايك السومرية
د.ندى الجبوري، نائب سابق - الحلقة ١١ | season 1
15:00 | 2025-06-26
اخترنا لك
السيد الخامنئي يرد على ترامب
14:17 | 2025-06-29
مرجع ديني إيراني يصدر فتوى تخص ترامب ونتنياهو
13:37 | 2025-06-29
"الشاباك" يعلن تفكيك "أكبر خلية لحماس" في الضفة الغربية
13:06 | 2025-06-29
لاريجاني يعلن: نملك المعرفة النووية ونستطيع البناء
13:02 | 2025-06-29
لماذا غضب ماسك من ترامب؟
13:00 | 2025-06-29
إيران تشكك بالتزام إسرائيل بوقف النار
12:09 | 2025-06-29
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.