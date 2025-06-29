السيد الخامنئي يرد على ترامب

وقال السيد الخامنئي في تدوينة على منصة "إكس": "استخدم الرئيس الأمريكي مبالغة غير تقليدية في وصف ما حدث، وهو ما اتضح أنه ضروري".وأضاف: "كل من سمع تلك الكلمات أدرك أن هناك حقيقة أخرى مخفية وراء هذه الكلمات. لم يكن بوسعهم فعل شيء، فبالغوا في الكلام لإخفاء الحقيقة وإبقائها طي الكتمان".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي عن وقف أي خطوات لتخفيف العقوبات على ، بعد تصريحات اعتبرها معادية من المرشد الإيراني ، وهدد بشن ضربات جديدة إذا واصلت إيران برنامجها النووي، مطالبا بفتح منشآتها للتفتيش الدولي.وهاجم ترامب، في وقت سابق، المرشد الإيراني الأعلى ، مشيرا إلى أنه أنقذه من موت مهين، وأشار إلى وجوب عودة إيران إلى مسار النظام العالمي.وكتب ترامب في تدوينته التي نشرها على صفحته بمنصة تروث سوشال: "لماذا يقول ما يسمى المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، من التي مزقتها الحرب، بكل صراحة وحماقة أنه فاز في الحرب مع ، عندما يعلم أن تصريحه كذب، إنه ليس كذلك، بصفته رجلا ذا إيمان ، لا يفترض به أن يكذب. لقد تم تدمير بلاده، وتم محو مواقعه النووية الثلاثة".وقال إن على الرئيس الأمريكي ترامب ترك "نبرته غير المحترمة" تجاه المرشد الإيراني الأعلى السيد علي الخامنئي.