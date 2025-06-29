انفجار يهز العاصمة الأمريكية واشنطن

وأفادت صحيفة " " بأن شخص لقي حتفه وأصيب اثنان آخران في انفجار شاحنة في الجانب الشمالي من فيلادلفيا في وقت مبكر من صباح الأحد.وذكرت أن الانفجار ألحق أضرارا بالعديد من المنازل.واستجاب رجال الإطفاء لتقرير عن وقوع انفجار قبل الساعة الخامسة صباحا بقليل، وفقا لإدارة الإطفاء في فيلادلفيا.وصرح المسؤول التنفيذي في الإدارة، بأن أضرارا جسيمة لحقت بنحو خمسة منازل بما في ذلك انهيار مبان، وأضاف: "الأمر الأهم هو استقرار المنازل المحيطة والتأكد من عدم انتشار هذا الخطر".ومن المتوقع أن يواصل أفراد الطاقم عمليات البحث والإنقاذ، وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن السلطات لم تتمكن من تحديد سبب الانفجار بعد.