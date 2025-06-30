العراق يتسلم 6 ألواح طينية أثرية من تركيا

وقالت السفارة في بيان ورد لـ ، إن "تسلم الألواح تم خلال مراسمٍ رسميّة أُقيمت في الجُمْهُوريَّة بالعاصمة ، بحضور سفير جُمْهُوريَّة لدى الجُمْهُوريَّة التركيَّة، ، ووكيل وزير الثقافة والسياحة التركيّ، جوكهان يازجي، إلى جانب عددٍ من المسؤولين والدبلوماسيّين من كلا البلدين".وأوضح السفير أنَّ "هذه الألواح تُمثّلُ جزءًا أصيلًا من الإرث الحضاريِّ العريق لبلاد ، وتُعدُّ شاهدًا على الدور الرياديِّ للعراق في مسيرة البشريّة، لا سيّما في ابتكار الكتابة وتأسيس أنظمة الحكم والتنظيم الإداري منذ فجر الحضارات".من جانبه، أكّد جوكهان يازجي أنَّ "تسليم هذه القطع الأثريّة يأتي ثمرةً لتعاونٍ وثيقٍ بين البلدين، ويُجسِّدُ التزام الجُمْهُوريَّة التركيَّة بالقوانين والاتفاقيّات الدوليّة ذات الصلة بحماية الممتلكات الثقافيَّة، ودعمها المستمرَّ لجهود العراق في استعادة تراثه المنهوب".