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تفاصيل استعدادات إيرانية لـ"تفخيخ" مضيق هرمز
دوليات
2025-07-02 | 01:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,802 شوهد
السومرية
نيوز-دوليات
كشفت وكالة رويترز، اليوم الأربعاء، عن قيام
ايران
بشحن الغام بحرية على السفن استعدادا لـ"تلغيم وتفخيخ"
مضيق هرمز
.
ونقلت رويترز عن مسؤولين أمريكيين، ان "هذه الاستعدادات التي لم يُبلغ عنها من قبل، والتي اكتشفتها المخابرات الأميركية، حدثت بعد فترة من شنّ
إسرائيل
هجومها الصاروخي الأولي على
إيران
في 13 يونيو".
ولم يكشف المسؤولان عن الكيفية التي حددت بها
الولايات المتحدة
أنه جرى شحن ألغام على سفن إيرانية، لكن مثل هذه المعلومات الاستخباراتية عادة ما يتم جمعها من خلال صور الأقمار الاصطناعية أو مصادر بشرية سرية أو مزيج من الطريقتين، بحسب رويترز.
وذكر مسؤول في
البيت الأبيض
عندما طُلب منه التعليق على استعدادات إيران هذه "بفضل تنفيذ الرئيس ببراعة لعملية (مطرقة
منتصف
الليل) والحملة الناجحة ضد الحوثيين وحملة أقصى الضغوط، لا يزال
مضيق هرمز
مفتوحا، وتمت استعادة حرية الملاحة، وتم إضعاف إيران بشكل كبير".
ويشير تحميل الألغام - التي لم تُنشر في المضيق - إلى أن
طهران
ربما كانت جادة بشأن إغلاق أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم، وهي خطوة كانت ستؤدي إلى تصعيد صراع متصاعد بالفعل وإعاقة التجارة العالمية بشدة.
ويمر نحو خمس شحنات النفط والغاز العالمية عبر مضيق هرمز، ومن المرجح أن يؤدي إغلاقه إلى ارتفاع حاد في أسعار
الطاقة العالمية
.
وكانت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت قد حذرت الشهر الماضي طهران من إغلاق مضيق هرمز بالقول: "أي قرار من إيران بإغلاق مضيق هرمز سيكون أمرا متهورا".
وقد شكّل المضيق تاريخيا نقطة اشتعال في أوقات التوتر بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى.
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