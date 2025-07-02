الجامعة العربية: تصريحات ضم الضفة الغربية خطيرة

وكان وزير العدل الإسرائيلي قال، إن "الوقت قد حان لإسرائيل كي تضم "، وذلك خلال اجتماع مع زعيم المستوطنين داجان.وردا على تصريح ليفين، قال في بيان إن "التصريحات الصادرة عن مسؤول في حكومة الاحتلال تعكس توجهات خطيرة".وأضاف البيان أن " غارقة في تصورات عن قوتها التي تضرب عرض الحائط بأي قوانين دولية أو حتى قواعد أخلاقية، وأن نهج الغطرسة سيؤدي إلى لا تنتهي من العنف".وشدد أبو الغيط على أن "ضم الضفة الغربية المحتلة هو أحد أهداف اليمين المتطرف في إسرائيل، وأن مطالب بوقفة حقيقية في مواجهة هذه السياسة الخطيرة التي سيكون من شأنها إشعال الموقف في المنطقة".وأشار أبو الغيط إلى أن الضفة الغربية "هي أرض فلسطينية محتلة بواقع القانون الدولي وقرارات ، فضلا عن مواقف دول العالم كله، والحديث عن ضمها لا يعدو أن يكون نوعا من البلطجة السياسية".