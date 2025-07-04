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إيران: سنذل إسرائيل لو شنت أي عدوان وواشنطن لن تنقذ نتنياهو
دوليات
2025-07-04 | 17:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
478 شوهد
أكد رئيس
هيئة الأركان العامة
للقوات المسلحة الإيرانية اللواء
عبد الرحيم موسوي
أنهم وضعوا خطة لجعل العدو بائسا ومشلولا.
وفي مراسم "الوفاء بالوعود الحقيقية" لقائد الحرس الثوري الإيراني الراحل الفريق
حسين سلامي
، قال اللواء
عبد الرحيم موسوي
: "سنجعل العدو ذليلا في حال عدوانه الجديد على إیران"، مؤكدا أن "
جبهة المقاومة
ستتعزز بدماء الشهداء".
وحذر
موسوي
"أعداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، بالقول: "لا ينبغي للأعداء أن يفرحوا بفقدان أرواح هؤلاء الأعزاء، فنحن نعتبر الشهداء أحياءً وفقا لآيات
القرآن الكريم
".
وأردف رئيس
هيئة الأركان العامة
للقوات المسلحة الإيرانية: "لقد خطط الأعداء على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية لهذه الحرب التي فرضوها علينا.. نظم الأعداء المتسللين والجواسيس في داخل
إيران
ودربوهم، وأعدوا خطة مدروسة، لكنهم أخطأوا في حساباتهم فيما يتعلق بقائد
الثورة
الإسلامیة والشعب والقدرة القتالية للقوات المسلحة في بلدنا".
وأكمل قائلا: "كانت القضية النووية ذريعةً لشن العدوان علی إيران والقضاء علی النظام في غضون 48 ساعة إلى أسبوع، و تفكیك النظام الإسلامي لكن الشعب الإيراني انتصر".
وتابع اللواء موسوي: "ردنا ردا رادعا وفقا للخطة في المرحلة الأولى، ونفذنا عملية عقابية في المرحلة الثانية، ووضع الشعب مشاكله جانبا على عكس توقعات العدو وخرج إلی المیدان متحدا ومتماسكا"، لافتا إلى أن تضامن الشعب دفع
الولايات المتحدة
إلى مساعدة
رئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
، وأضاف: "ثم طلبوا وقف إطلاق النار لإنقاذه بهذه الطريقة".
وشدد موسوي محذرا: "وضعنا خطة لجعل العدو بائسا ومشلولا وفقا للأمر الأول لقائد الثورة الإسلامية، لكن لم تكن هناك فرصة لتنفيذها، وإذا هاجم إيران مرة أخرى، فسيشهد ما سنفعله وفي هذه الحالة، ربما لن تتمكن الولايات المتحدة من إنقاذ نتنياهو، ونحن والشعب على أهبة الاستعداد".
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